«За рулем» рассказал, какие шины выбрать при росте цен до 80-100%

Водителям рассказали, почему в РФ подорожали зимние шины

За последний год ассортимент на рынке шин настолько изменился, что автовладельцам приходится приложить усилия для поисков идеального варианта сменной резины. Особенно это актуально в связи с тем, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, запрещающий езду зимой на летней резине (штраф 500 рублей).

Автоэксперт Игорь Моржаретто уточнил, что после ухода западных брендов с российского рынка выяснилось, что на самом деле ушли не все, на радость российских потребителей. Некоторые бренды просто предусмотрительно сменили свои названия.

Дороговизна шин связана с тем, что ушедшие бренды забрали с собой технологию производства резины — теперь нужно разрабатывать свои. С прошлого года рост цен на шины составил порядка 80-100%. Средняя стоимость комплекта в размере R14 стартует от 13 до 25 тысяч рублей, в размере R16 — от 16 до 30 тысяч рублей.

Китайских брендов на российском рынке становится больше, но их доля пока растет медленно. Существенно уменьшилось количество предложений от европейских брендов. В РФ еще работает производство Pirelli и Yokohama, с 2023 года место Nokian занял бренд Ikon, а вместо Continental пришел Matador. При это совсем покинул рынок бренд Michelin, поэтому если в каталогах будут шины Michelin или Continental, нужно помнить, что это либо остаточные запасы, либо продукция, завезенная в нашу страну по параллельному импорту. Стабильно производятся в РФ шины под маркой Pirelli и Yokohama.

Продавцы рекомендуют выбирать из доступных моделей, к ним, в частности относятся российские и китайские бренды, причем неплохого качества.

Наибольшим спросом пользуются фрикционные шины — шины-«липучки» выбирают более половины покупателей. В топ входят: Nokian и Pirelli, из отечественных — Viatti, КАМА и Cordiant, в числе азиатских брендов лидируют Tunga, Nexen и Sailun.

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Источник: rg.ru

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС