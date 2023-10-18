Известны детали скандального ДТП с наездом на женщину в Щёлкове
Эта история потрясла всех: днем 17 октября автомобилистка дважды хладнокровно наехала на упавшую женщину в подмосковном Щёлкове.
Пострадавшая выжила, но находится в больнице с травмами различной степени тяжести, у нее диагностированы множественные переломы обеих голеней.
И вот появились первые подробности произошедшего. Жильцы подмосковного дома пожаловались на отсутствие отопления: часть труб отсутствовала, подвал был затоплен водой, а капремонта не было еще с 1969 года.
Реакции не последовало, и когда разъяренные жители аварийного дома пришли разбираться в управляющую компанию, ее работники просто закрылись в кабинете.
В конце концов одна из сотрудниц вышла к жителям, а другая в это время выбежала с черного входа, прихватив папку с документами. Она пыталась скрыться на машине, но жители это заметили и окружила автомобиль.
Одна женщина стала стучать по стеклу, чтобы привлечь внимание водительницы. Но та дала по газам и наехала именно на эту женщину. То есть не видеть она ее не могла, хотя позже именно это сказала в полиции.
В управляющей компании вообще заявили, что виновница ДТП у них не работает.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Источник: RT
Видео: YouYube
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