Повышенный расход топлива и частые поломки – сигнал к замене авто

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Эксперты назвали 4 ключевые причины избавиться от автомобиля

Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос о замене автомобиля. Чтобы облегчить водителям решение этой дилеммы, эксперты ресурса njcar.ru, специализирующегося на автомобильной тематике, назвали четыре ключевых признака, свидетельствующие о том, что настало время покупать другой автомобиль.

Первый признак – наличие коррозии на кузове. Как правило, начинают ржаветь колесные арки, кромки дверей и капот. Коррозию можно найти и на днище машины, в дренажных отверстиях и даже под запасным колесом в багажнике. Причем речь идет именно о системной коррозии, незначительные точечные очаги с ржавчиной от сколов не служат сигналом к покупке другой машины.

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Второй сигнал – повышенный расход топлива или масла, непомерные «аппетиты» автомобиля наглядно доказывают, что двигатель нуждается в капитальном ремонте, а его стоимость по современным меркам может влететь в копеечку. Поэтому при выборе новой машины стоит обратить внимание на экономичные модели.

Третий сигнал связан с выходом из строя автоматической коробки передач. Ремонт или замена трансмиссии может дорого обойтись владельцу, особенно в случае с бюджетным автомобилем, поэтому нужно решиться на его замену.

Когда регулярные мелкие и более серьезные поломки стали систематическими — это тоже серьезный повод задуматься о приобретении новой машины. Эксперты ресурса подсчитали, что если расходы на постоянный ремонт и обслуживание автомобиля превышают 20 тысяч рублей за каждые 10 тысяч километров пути, покупка другого автомобиля обойдется дешевле, чем непредвиденные затраты на частый ремонт.

Источник: Njcar.ru

Фото: Depositphotos

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