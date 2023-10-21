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BMW X2 M35iНовейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид
Для участия в Rebelle Rally BMW X2 получил...

Новейший BMW X2 2024 превратили в раллийный болид

Для участия в Rebelle Rally BMW X2 получил множество экспедиционных доработок

Гоночный снаряд основан на версии BMW X2 M35i с 2,0-литровым турбомотором, развивающим 317 л. с. Кроме того, BMW X2 для участия в Rebelle Rally был оборудован дополнительной защитой и вездеходной резиной Falken Wildpeak AT Trail.

BMW X2 M35i
BMW X2 M35i

Раллийная версия X2 получила экспедиционный багажник Thule с дополнительным светом, что придает ему более агрессивный и приключенческий вид. Колесные диски Rotiform ZMO-M добавляют еще больше харизмы и стиля к общему облику автомобиля.

BMW X2 M35i
BMW X2 M35i

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BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог

Rebelle Rally - это соревнование, которое протягивается на восемь дней и охватывает примерно 2,1 тысячи километров. Экипаж из двух девушек Ребекки Донах и Седоны Блинсон примет участие в этой захватывающей гонке. На подготовленном X2 они должны будут преодолеть различные типы местности, начиная с горнолыжного курорта Mammoth Mountain Resort и заканчивая Имперскими дюнами недалеко от мексиканской границы.

Источник: Motor1

Фото: BMW

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За РулемЛежнин Роман
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