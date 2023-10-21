Так выглядит южнокорейская военная техника

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Hyundai WIA представил противодроновый комплекс, броневик и танк

На южнокорейской военной выставке ADEX-2023 Hyundai представила систему радиоэлектронного подавления и огневого поражения, которая позволяет обнаруживать и уничтожать дроны на расстоянии до 3 км.

Броневик Hyundai-Kia
Броневик Hyundai-Kia

Одним из ключевых преимуществ этого прототипа является его мобильность. Установка системы на внедорожник Kia позволяет быстро перемещаться по территории и оперативно реагировать на угрозы. Тактическая гибкость применения становится возможной благодаря этой инновации от Hyundai WIA.

Броневик Hyundai-Kia
Броневик Hyundai-Kia

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Разработчики компании утверждают, что прототип способен справиться даже с «роем дронов».

Интерес к этой разработке проявили не только военные структуры Южной Кореи, но и другие страны. Официальные представители Hyundai WIA сообщили, что стационарная версия системы уже готова к производству, а такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, проявляют интерес к этой разработке.

Источник: ТАСС

Фото: lgoodov.xyz

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