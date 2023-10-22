Новую иномарку по цене Весты теперь можно купить в России

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Дилеры продают новый Geely Emgrand за несколько месяцев до официального выхода

Дилеры уже начали продавать автомобиль, который официально появится на рынке до конца текущего года. Согласно информации от «Автоновости дня», седаны уже есть в наличии у дилеров в Воронеже, Альметьевске и Новосибирске. Другие салоны предлагают под заказ.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Потенциальным покупателям предлагается выбор из четырех версий: Standart, Comfort, Flagship и Flagship KZ. Последняя версия была разработана специально для рынка Казахстана и отличается от стандартной Flagship наличием светодиодных фар с датчиком света, а также дополнительным электрообогревом в зоне дворников и форсунок омывателей лобового стекла.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Emgrand оснащен 1,5-литровым двигателем, доступным в двух версиях мощностью 103 и 122 л. с. В первом варианте можно выбрать механическую коробку передач или вариатор, а во втором варианте шестиступенчатая автоматическая трансмиссия заменяет вариатор. Все версии автомобиля оснащены передним приводом.

Стоимость начинается с 1 800 000 рублей и достигает 2 400 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Geely

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За РулемЛежнин Роман
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