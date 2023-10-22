Новую иномарку по цене Весты теперь можно купить в России
Дилеры уже начали продавать автомобиль, который официально появится на рынке до конца текущего года. Согласно информации от «Автоновости дня», седаны уже есть в наличии у дилеров в Воронеже, Альметьевске и Новосибирске. Другие салоны предлагают под заказ.
Потенциальным покупателям предлагается выбор из четырех версий: Standart, Comfort, Flagship и Flagship KZ. Последняя версия была разработана специально для рынка Казахстана и отличается от стандартной Flagship наличием светодиодных фар с датчиком света, а также дополнительным электрообогревом в зоне дворников и форсунок омывателей лобового стекла.
Emgrand оснащен 1,5-литровым двигателем, доступным в двух версиях мощностью 103 и 122 л. с. В первом варианте можно выбрать механическую коробку передач или вариатор, а во втором варианте шестиступенчатая автоматическая трансмиссия заменяет вариатор. Все версии автомобиля оснащены передним приводом.
Стоимость начинается с 1 800 000 рублей и достигает 2 400 000 рублей.
Источник: Автоновости дня
Фото: Geely
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости