Самый быстрый и самый эпатажный «Гелик» в мире

Mansory представляет свою версию Mercedes-Benz G-Class в честь Хэллоуина

Mansory – это известная немецкая компания, специализирующаяся на модификации автомобилей класса люкс. Их штаб-квартира находится в Бранде, Германия, и они славятся своими уникальными и качественными тюнинговыми пакетами. Один из таких пакетов – Mansory P850, который придаёт Гелендвагену не только новый внешний вид, но и значительные улучшения в производительности.

Mercedes-Benz G-Class Mansory P850

Пакет Mansory P850 включает в себя новые бамперы, спойлер, решётку радиатора, эмблемы и детали из углеродного волокна. Также автомобиль оснащен боковыми выхлопными трубами, которые добавляют ему дополнительную харизму.

Mercedes-Benz G-Class Mansory P850

Салон в ярко-оранжевой коже создает яркий акцент и придает салону особый шарм. Ряд элементов дверных панелей и тоннеля трансмиссии отделаны белой кожей.

Обновленный «Гелик» включает в себя модифицированный двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Ранее двигатель развивал 585 л. с. и 850 Н·м крутящего момента. Однако после модификаций автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Это стало возможным благодаря увеличению мощности двигателя до 850 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента.

Mercedes-Benz G-Class Mansory P850

Источник: Carscoops

Фото: Mansory