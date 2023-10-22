Infiniti повышает цены на все свои автомобили

Представлен новый Infiniti QX50, цена которого традиционно выше предшественника

Модельный ряд Infiniti QX50 2024 года включает пять комплектаций: Pure, Luxe, Sport, Sensory и Autograph.

Infiniti QX50 2024

Pure, базовая комплектация, предлагает передний привод, но можно добавить полный привод за дополнительные 2000 долларов. Эта комплектация оснащена поддержкой Apple CarPlay, системой ProPilot и 19-дюймовыми серебристыми колесами.

Luxe комплектация получила панорамный люк на крыше, подогрев передних сидений, активируемую движением заднюю дверь и кожаные сиденья.

Комплектация Sport выделяется черной внешней отделкой, уникальной решеткой и окантовкой, а также 20-дюймовыми колесами, окрашенными в темный цвет.

Комплектация Sensory также обладает 20-дюймовыми колесами с отделкой Ultrasuede, адаптивное освещение, светодиодные фары, проекционный дисплей, аудиосистему Bose с 16 динамиками и датчики дождя на дворниках.

Наконец, версия Autograph является топовой комплектацией и предлагает роскошные детали, такие как обивка потолка из ультразамши, стеганые сиденья, металлические накладки на пороги грузового отсека, усовершенствованный климат-контроль и возможность буксировки до 1500 кг.

Infiniti QX50 2024 года доступен в семи различных цветах кузова. Помимо этого, покупатели могут выбрать между 19- и 20-дюймовыми колесами.

Источник: Motor1

Фото: Infiniti