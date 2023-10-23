Автоэксперты назвали основной недостаток шин китайского производства

В Китае не делают шины с технологией Runflat, а шипованные шины — низкого качества

На текущий момент на автомобильном рынке России сформировался дефицит шин европейских или японских брендов. Но продавцы предлагают аналоги из Китая.

При этом стоит помнить, что большинство китайской резины относится к фрикционному типу, так как шипованная резина в Китае не так востребована, как в РФ. Но китайские компании уже подстраиваются под потребности российского потребителя и готовы производить такую продукцию.

В Китае не делают шипованные шины, а только заготовки под ошиповку с отверстиями под шипы, которые впоследствии устанавливаются уже в нашей стране. Из-за не очень высокого качества таких шин могут возникнуть проблемы. К тому же в КНР не производят шины с технологией Runflat, которая позволяет даже на проколотой покрышке доехать до ближайшего сервиса.

Несмотря на это, на российском рынке все-таки можно найти дефицитную и редкую резину ушедших брендов. Цены на автомобильные шины в РФ практически не менялись, по данным Росстата, в сентябре 2023 года автомобильные шины, в среднем, стоили на 1,07% меньше, чем в тот же период 2022 года.

Что касается именно зимних шин, то подорожание есть, хоть и незначительное. По данным портала «Дром», в среднем, зимние шины подорожали на 5%, в основном за счет премиального сегмента и больших размеров. Средняя цена за одну зимнюю шину в РФ составила порядка семи тысяч рублей в июне-августе текущего года.

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Источник: Autonews.ru