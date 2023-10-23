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Новое управление Тойотой – все педали на руле

Toyota представила новую систему управления автомобилем – только руль

Сегодня Toyota представила Land Cruiser 250 на Japan Mobility Show (так теперь называется Токийский автосалон).

Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250
Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250

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И это не совсем обычный автомобиль. Традиционного круглого рулевого колеса у него нет. Его место занял «неоруль». Он сделан по принципу мотоциклетных рулей, и все педали находятся на нем.

Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250
Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250

Это позволяет управлять машиной людям с нарушениями нижних конечностей. Но и человеку с ногами будет вполне комфортно ездить на таком автомобиле.

Надо ли бояться китайских присадок в маслах

Ранее Toyota, а точнее, подразделение класса люкс Lexus, разработало систему управления автомобилем по проводам – без прямой связи руля с колесами.

Надо полагать, этот принцип реализован и в новом Land Cruiser 250.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-9