Новое управление Тойотой – все педали на руле

Toyota представила новую систему управления автомобилем – только руль

Сегодня Toyota представила Land Cruiser 250 на Japan Mobility Show (так теперь называется Токийский автосалон).

Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250

И это не совсем обычный автомобиль. Традиционного круглого рулевого колеса у него нет. Его место занял «неоруль». Он сделан по принципу мотоциклетных рулей, и все педали находятся на нем.

Новое рулевое управление Toyota Land Cruiser 250

Это позволяет управлять машиной людям с нарушениями нижних конечностей. Но и человеку с ногами будет вполне комфортно ездить на таком автомобиле.

Ранее Toyota, а точнее, подразделение класса люкс Lexus, разработало систему управления автомобилем по проводам – без прямой связи руля с колесами.

Надо полагать, этот принцип реализован и в новом Land Cruiser 250.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota