Новое управление Тойотой – все педали на руле
Сегодня Toyota представила Land Cruiser 250 на Japan Mobility Show (так теперь называется Токийский автосалон).
И это не совсем обычный автомобиль. Традиционного круглого рулевого колеса у него нет. Его место занял «неоруль». Он сделан по принципу мотоциклетных рулей, и все педали находятся на нем.
Это позволяет управлять машиной людям с нарушениями нижних конечностей. Но и человеку с ногами будет вполне комфортно ездить на таком автомобиле.
Ранее Toyota, а точнее, подразделение класса люкс Lexus, разработало систему управления автомобилем по проводам – без прямой связи руля с колесами.
Надо полагать, этот принцип реализован и в новом Land Cruiser 250.
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Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!