Вот кому можно зимой не менять резину

Эксперт назвал главное условие для езды зимой на всесезонных шинах

С этого года в зимний период, с декабря по март, инспекторы ГИБДД получили право штрафовать водителей, которые продолжают ездить на летней резине. Но как быть жителям южных регионов России, где снег – это скорее апокалипсис, нежели норма?

Автоэксперт Юрий Урюков считает, что в этом случае на помощь водителям придет резина без шипов.

«Есть теплые регионы, где даже зимой иногда температура не опускается до нулевых значений. И там, в принципе, применение всесезонной резины, наверное, зимой оправдано», – отметил эксперт.

Вместе с тем, у регионов нет права сократить период использования зимних шин (увеличить его можно в зависимости от климатических условий). То есть в декабре, январе и феврале жителям даже южных городов придется переходить на зимнюю резину, хотя бы не шипованную.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: News-hab

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС