Вот кому можно зимой не менять резину
С этого года в зимний период, с декабря по март, инспекторы ГИБДД получили право штрафовать водителей, которые продолжают ездить на летней резине. Но как быть жителям южных регионов России, где снег – это скорее апокалипсис, нежели норма?
Автоэксперт Юрий Урюков считает, что в этом случае на помощь водителям придет резина без шипов.
«Есть теплые регионы, где даже зимой иногда температура не опускается до нулевых значений. И там, в принципе, применение всесезонной резины, наверное, зимой оправдано», – отметил эксперт.
Вместе с тем, у регионов нет права сократить период использования зимних шин (увеличить его можно в зависимости от климатических условий). То есть в декабре, январе и феврале жителям даже южных городов придется переходить на зимнюю резину, хотя бы не шипованную.
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Источник: News-hab
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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