КАМАЗ пообещал скидку до 22% при покупке автомобиля Москвич

Сотрудники КАМАЗа получат скидку до 835 тысяч рублей при покупке нового Москвича

Скидку в 10-22% на покупку любой модели Москвич смогут получить некоторые сотрудники КАМАЗа, являющегося технологическим партнером московского завода. Чтобы претендовать на скидку, нужно не иметь проблем с трудовой дисциплиной и законом, отработать на заводе минимум полгода и не увольняться в течение 10 последующих лет.

Корпоративная субсидия организована таким образом, что средства не будут вычитаться из зарплаты. Но в случае, если увольнение все же произойдет ранее оговоренных 10 лет, субсидия превратится в заем. Сообщается, что сотрудники могут рассчитывать как минимум на 10% от цены автомобиля.

«Если претендент моложе 31 года, ему добавляют еще 2%. Если камазовский стаж превышает 10 лет, работнику положены плюс 5%. Если претендент соответствует обоим критериям (например, ему 30 лет, а работает он с 20), тогда скидки суммируются. Таким образом, молодежь получает 12%, сотрудники с 10-летним стажем – 15%, а молодые сотрудники с опытом – 17%», – поясняет пресс-служба КАМАЗа.

Указанные проценты обеспечивает бюджет компании, но есть еще и корпоративная скидка на Москвичи, уточняют в пресс-службе. Чтобы получить ее, достаточно в автосалоне официального дилера «Москвич» подтвердить место работы справкой. В 2023 году эта скидка составляет 5% – таким образом, молодой сотрудник КАМАЗа с 10-летним стажем может рассчитывать на 22% суммарной скидки.

С учетом актуальных цен на Москвич 3 (2,22 млн рублей), Москвич 3е (3,95 млн рублей) и Москвич 6 (2,34 млн рублей) субсидия и скидка в сумме могут дать экономию около 320–470 тысяч рублей при покупке бензиновой машины и около 570–835 тысяч при покупке электромобиля.

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Источник: КАМАЗ