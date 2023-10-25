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Поменять воду на незамерзайку: уже пора?

При температуре ниже +10 градусов пора переходить на незамерзайку

В октябре автомобилистам следует помнить не только про «переобувку» машины в зимние шины, но и о замене жидкости в бачке стеклоомывателя. И сделать это нужно уже сейчас, не дожидаясь минусовых температур.

Оптимальным считается полный перевод системы на зимнюю омывайку после установления среднесуточной температуры ниже 10 градусов. Так как ночные заморозки становятся все продолжительнее, то даже при еще положительной дневной температуре вода в бачке стеклоомывателя может полностью замерзнуть.

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Если в системе еще осталась летняя жидкость – не важно, простая ли это вода или специальный летний состав, – то предварительно перед заменой ее надо полностью слить. Смешивать летний и зимний составы нельзя, так как вода разбавляет спирт и снижает его незамерзающую способность.

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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