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Крепкая подвеска, надежный автомат: хороший кроссовер за 1,3 млн рублей

«За рулем»: Hyundai Creta с пробегом – не без недостатков, но достойна внимания

Купить недорогой и удачный кроссовер не старше 3-5 лет становится все сложнее, однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку моделей, на которые точно стоит обратить внимание. Одна из таких – конечно, Hyundai Creta.

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Клиренс у Креты хорош, а полный привод доступен от 1,5 млн рублей
Клиренс у Креты хорош, а полный привод доступен от 1,5 млн рублей

Нынешние цены на Крету стартуют от 1,3 млн и переваливают за 2,0 млн рублей. За 1,4-1,5 млн есть машины с АКП, но лишь с младшим движком 1.6. За полноприводные версии, как правило, просят больше 1,5 млн рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти. Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.

Как бы там ни было, модель чертовски популярна, тем более что никаких вариаторов и роботов у Креты нет – нормальный гидроавтомат и механическая коробка, надежные и долгоиграющие.

Недостатки тоже есть. На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала. Но массовых внезапных поломок не выявлено, если не считать таких мелочей, как, например, датчики давления в шинах.

Подвеска крепкая, салон просторный, просвет 190 мм, багажник почти 400 л.

Теряющие вид материалы отделки – компенсация за разумные на фоне «немцев» и «японцев» цены
Теряющие вид материалы отделки – компенсация за разумные на фоне «немцев» и «японцев» цены

Не нравится Крета? Давайте посмотрим на другие подобные варианты за те же деньги!

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Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем
Количество просмотров 28935
Фото:За Рулем
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+3