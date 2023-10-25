Крепкая подвеска, надежный автомат: хороший кроссовер за 1,3 млн рублей
Купить недорогой и удачный кроссовер не старше 3-5 лет становится все сложнее, однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку моделей, на которые точно стоит обратить внимание. Одна из таких – конечно, Hyundai Creta.
Нынешние цены на Крету стартуют от 1,3 млн и переваливают за 2,0 млн рублей. За 1,4-1,5 млн есть машины с АКП, но лишь с младшим движком 1.6. За полноприводные версии, как правило, просят больше 1,5 млн рублей.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти. Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.
Как бы там ни было, модель чертовски популярна, тем более что никаких вариаторов и роботов у Креты нет – нормальный гидроавтомат и механическая коробка, надежные и долгоиграющие.
Недостатки тоже есть. На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала. Но массовых внезапных поломок не выявлено, если не считать таких мелочей, как, например, датчики давления в шинах.
Подвеска крепкая, салон просторный, просвет 190 мм, багажник почти 400 л.
Не нравится Крета? Давайте посмотрим на другие подобные варианты за те же деньги!
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Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))