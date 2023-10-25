Крепкая подвеска, надежный автомат: хороший кроссовер за 1,3 млн рублей

«За рулем»: Hyundai Creta с пробегом – не без недостатков, но достойна внимания

Купить недорогой и удачный кроссовер не старше 3-5 лет становится все сложнее, однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку моделей, на которые точно стоит обратить внимание. Одна из таких – конечно, Hyundai Creta.

Клиренс у Креты хорош, а полный привод доступен от 1,5 млн рублей

Нынешние цены на Крету стартуют от 1,3 млн и переваливают за 2,0 млн рублей. За 1,4-1,5 млн есть машины с АКП, но лишь с младшим движком 1.6. За полноприводные версии, как правило, просят больше 1,5 млн рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти. Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.

Как бы там ни было, модель чертовски популярна, тем более что никаких вариаторов и роботов у Креты нет – нормальный гидроавтомат и механическая коробка, надежные и долгоиграющие.

Недостатки тоже есть. На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала. Но массовых внезапных поломок не выявлено, если не считать таких мелочей, как, например, датчики давления в шинах.

Подвеска крепкая, салон просторный, просвет 190 мм, багажник почти 400 л.

Теряющие вид материалы отделки – компенсация за разумные на фоне «немцев» и «японцев» цены

Не нравится Крета? Давайте посмотрим на другие подобные варианты за те же деньги!