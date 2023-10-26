«Слишком скучные»: вот какие авто ГИБДД не остановит для проверки

Перечислены машины, которые редко останавливают инспекторы ГИБДД

УАЗ, Chery и Suzuki не вызывают большого интереса у инспекторов ГИБДД. Сотрудники считают, что владельцы данных авто обычно не нарушают ПДД, это скучные машины, на которые они не хотят тратить свое время.

Владение минивэном или иностранным универсалом, желательно не немецких марок, тоже не привлечет внимание инспекторов ДПС. По их мнению, на таких автомобилях передвигаются чаще всего «тихие дачники». А они дисциплинированны и соблюдают ПДД.

Конечно, если какой-либо из этих автомобилей оказался в сводке и проводится операция, например по розыску конкретной модели, то сотрудники ДПС такую машину обязательно остановят.

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Источник: njcar

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС