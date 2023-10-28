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И полицейские не нужны: разбираться в аварии заставят современные технологии

В Дубае определять виновника аварии будет искусственный интеллект

В Дубае все готово к запуску нового приложения, которое на основе искусственного интеллекта сможет определять виновника ДТП. Речь идет про ситуации, когда участники аварии не смогли прийти к консенсусу по поводу виновности. Тогда они смогут загрузить фото ДТП в приложении, искусственный интеллект их обработает и вынесет вердикт.

Виновник аварии получит «красный» отчет, пострадавший – «зеленый». С этими документами уже можно будет отправляться в страховую компанию за возмещением убытков.

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Сейчас в спорных ситуациях водители должны поехать в полицию и уже там разбираться, кто прав, кто виноват. Ожидается, что нововведение позволит существенно экономить время и трудозатраты сотрудников полиции.

Технологию продемонстрировали на выставке Gitex, ее готовность оценивается в 90%.

Источник: Telegram Дубай Петрович

Фото: Depositphotos

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемПономарева Дарина
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