И полицейские не нужны: разбираться в аварии заставят современные технологии
В Дубае все готово к запуску нового приложения, которое на основе искусственного интеллекта сможет определять виновника ДТП. Речь идет про ситуации, когда участники аварии не смогли прийти к консенсусу по поводу виновности. Тогда они смогут загрузить фото ДТП в приложении, искусственный интеллект их обработает и вынесет вердикт.
Виновник аварии получит «красный» отчет, пострадавший – «зеленый». С этими документами уже можно будет отправляться в страховую компанию за возмещением убытков.
Сейчас в спорных ситуациях водители должны поехать в полицию и уже там разбираться, кто прав, кто виноват. Ожидается, что нововведение позволит существенно экономить время и трудозатраты сотрудников полиции.
Технологию продемонстрировали на выставке Gitex, ее готовность оценивается в 90%.
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Источник: Telegram Дубай Петрович
Фото: Depositphotos
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