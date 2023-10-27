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Закон Лимона – нужен он автомобилистам или нет

Закон со странным названием «Лимон» позволяет вернуть деньги за машину без суда

Но в России этот закон не действует. Хотя идея отличная. На днях закон Лимона ввели в канадском Квебеке. Действует он и в некоторых штатах США.

Этот закон, название которого связано с кислой миной покупателя, которому достался бракованный товар с неисправимым дефектом (словно лимон), позволяет автомобилистам отказаться от купленной машины, если после трех неудачных попыток ремонта (в первые три года владения и на пробеге до 37 000 миль – 60 тысяч км) та или иная проблема так и не была устранена. Для этого не надо идти в суд или нанимать независимого эксперта. Необходимость четвертого обращения автоматически запускает процедуру возврата автомобиля.

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То есть, бремя доказывания перекладывается с владельца транспортного средства на автопроизводителя.

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Сам же автомобиль получает метку «Лимон», как битые автомобили, навсегда остаются в базах полиции и страховых компаний как побывавшие в ДТП. Поэтому подсунуть бракованный автомобиль другому покупателю не получится.

И закон этот распространяется не только на автомобили, но и на электронику и бытовую технику. Как думаете, в России нужен такой закон Лимона?

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Фото: Carscoops.com

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За РулемКирилл Панов
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