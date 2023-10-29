Реактивные гонки – появилось новое развлечение
Гонки на реактивных картах – этот экстремальный вид спорта набирает популярность. В этих гонках пилоты управляют картами, оснащенными реактивными двигателями.
Такие реактивные карты могут развивать скорость более 300 км/ч, а их разгон до сотни занимает всего пару секунд. Это делает их одними из самых быстрых колесных транспортных средств.
Гонки на реактивных картах обычно проводятся в пустынях, где меньше риск устроить смертельную аварию.
Фанаты этих гонок считают, что это отличный способ испытать себя и получить массу адреналина. Не исключено, что такой экстрим приживется и в России, где немало мест для проведения реактивных гонок.
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Фото, видео: Youtube
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