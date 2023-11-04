Не поверите, что (опасно!) снимала фотограф на пешеходном переходе
Судя по подписи, девушка-фотограф делает снимки на пешеходном переходе в оживленной испанской Валенсии.
Ее напарник громко повторяет обратный отсчет времени до того момента, когда светофор разрешит проезд ожидающим машинам. Фотограф стоит на месте до последнего, а затем вовремя отбегает в сторону. Кажется, рыжеволосая девушка снимает трафик, ну зачем еще нужно так рисковать на дороге?
Но когда в конце сюжета она показывает снимки, всё неожиданно – оказывается, причиной риска стала… луна. Прекрасный вид открывается именно с этой точки улицы.
Все-таки необычные люди эти фотографы!
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Фото: YouTube
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