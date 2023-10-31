Новое поколение Skoda Superb оснастят всевозможными интеллектуальными помощниками

Skoda обнародовала в Сети дизайнерские рисунки универсала Superb перед премьерой

Skoda обнародовала в Сети официальные дизайнерские скетчи (рисунки) флагманского универсала Superb нового поколения. На основе этих изображений эксперты ресурса Колеса.Ru создал цифровые 3D модели.

Премьера нового концепта состоится уже скоро, и по опубликованным рисункам можно оценить внесенные в экстерьер автомобиля изменения. Отмечается, что новый Superb оснастят различными интеллектуальными помощниками.

Дизайнерские скетчи универсала Superb

Нынешним летом эксперты издания делали рендеры лифтбека, которые почти совпадают с представленным не скетчах автомобилем. Очевидно, что у Skoda будет фирменная передняя часть с широкой многоугольной решеткой радиатора. Фары будут как у нынешнего поколения Superb, строгий бампер с узким во всю длину воздухозаборником и U-образный хромированный молдинг.

Superb получит доработанную платформу MQB с приставкой Evo, универсал увеличится в длину на 40 мм — 4902 мм, его высота составит 1482 мм (+5 мм), ширина уменьшится на 15 мм до 1849 мм. Расстояние между осями осталось прежнее — 2841 мм. Силовой агрегат состоит из бензиновых двигателей объемом 1.5 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 или 204/265 л.с., а также турбодизеля 2.0 TDI на 150 или 193 л.с.

Версию подзаряжаемого гибрида iV оснастят бензиновым 1.5 TSI мощностью 204 л.с., в паре с ним работает 6DSG. У остальных версий — 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Кроме того, интерьер универсала будет отличаться от Passat, его официальные фотографии опубликованы ранее.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Skoda