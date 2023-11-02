10-летняя Mazda выгодна в обслуживании из-за долговечного двигателя и отличной электроники

Автоэксперт: Nissan Qashqai и Toyota RAV4 очень выгодные в обслуживании машины

Несмотря на повышение стоимости обслуживания автомобилей, которая в первом полугодии 2023 года в среднем выросла на 21%, на рынке есть выгодные с точки зрения обслуживания машины. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Он считает самыми выгодными моделями возрастом три года Nissan Qashqai II, рестайлинговую Toyota RAV4 IV, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan II, Ford Kuga II (рестайлинг).

«У них отсутствуют проблемы с трансмиссией, перебои в работе с электроникой и бортовыми компьютерами, в блокировке замков и дверей. Соответственно, дорогой ремонт им может не потребоваться», — объясняет собеседник издания.

Из числа автомобилей возрастом пять лет Носко выделил Toyota Corolla, Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat. По его мнению, благодаря надежности и неприхотливости эти автомобили реже доставляют проблемы владельцам. Они долго сохраняют свою ликвидность и со временем практически не выходят из строя.

Что касается машин возрастом 10 лет, Носко считает самыми выгодными в части обслуживания Toyota, Mitsubishi, Honda и Nissan. В частности, он подчеркнул, что Toyota Corolla эффективно преодолевает несколько сотен тысяч километров без дефектов.

Если начинаются какие-то сбои в приборах и электронике на Honda Civic, то это происходит, в основном, из-за действий самого владельца, подчеркивает эксперт. Хорошим качеством электронного оборудования отличается Mazda, кроме того — у нее неубиваемый двигатель, который способен работать даже на низкокачественном топливе, резюмировал Носко.

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Источник: Lenta.ru

Фото: Unsplash