Стали известны цены на обновленный VW Tiguan
1 ноября 2023 года в Китае поступил в продажу обновленный Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года. Автомобиль предлагается в трех версиях: 300TSI, 330TSI и 380TSI.
Кроссовер получил новые фары, переднюю решетку радиатора и задние фонари. В салоне появился новый 12-дюймовый сенсорный дисплей, а также 10,3-дюймовая цифровая приборная панель.
Tiguan L 2024 модельного года предлагается с тремя двигателями: 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 лошадиных сил, 2-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 2-литровым турбированным двигателем мощностью 220 лошадиных сил.
Все двигатели работают в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG.
Рекомендованная розничная цена на VW Tiguan L 2024 модельного года в Китае составляет от 198 700 до 247 000 юаней (от 2,52 млн до 3,14 млн рублей).
Кроссовер может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта, но стоить при этом будет раза в два дороже (5-6,5 млн рублей).
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Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л