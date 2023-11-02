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Стали известны цены на обновленный VW Tiguan

Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года поступил в продажу

1 ноября 2023 года в Китае поступил в продажу обновленный Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года. Автомобиль предлагается в трех версиях: 300TSI, 330TSI и 380TSI.

Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года
Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года

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Кроссовер получил новые фары, переднюю решетку радиатора и задние фонари. В салоне появился новый 12-дюймовый сенсорный дисплей, а также 10,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года
Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года

Tiguan L 2024 модельного года предлагается с тремя двигателями: 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 лошадиных сил, 2-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 2-литровым турбированным двигателем мощностью 220 лошадиных сил.

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Все двигатели работают в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG.

Рекомендованная розничная цена на VW Tiguan L 2024 модельного года в Китае составляет от 198 700 до 247 000 юаней (от 2,52 млн до 3,14 млн рублей).

Кроссовер может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта, но стоить при этом будет раза в два дороже (5-6,5 млн рублей).

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Фото: Volkswagen

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+55