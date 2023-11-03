На льготное автокредитование добавят денег в этом году

Мантуров: льготное автокредитование дофинансируют на 1,2 млрд руб. в 2023 году

Программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 млрд рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Таким образом, государство продлевает возможность гражданам приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже доказавших свою эффективность программ.

Всего с начала года на эти цели было выделено 5,1 млрд рублей.

Льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, а также участники СВО и их семьи. Из нового: в программу включены людей с инвалидностью.

Условия программы:

базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости

скидка для жителей Дальнего Востока – 25%

Участвуют машины Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и Москвич 3е.

Льготные автокредиты с 2024 года будут выдавать на машины с высокой локализаций, требования по которой будут расти в ближайшие три года.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos