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На льготное автокредитование добавят денег в этом году

Мантуров: льготное автокредитование дофинансируют на 1,2 млрд руб. в 2023 году

Программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 млрд рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Таким образом, государство продлевает возможность гражданам приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже доказавших свою эффективность программ.

Всего с начала года на эти цели было выделено 5,1 млрд рублей.

Льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, а также участники СВО и их семьи. Из нового: в программу включены людей с инвалидностью.

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Условия программы:

  • базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости
  • скидка для жителей Дальнего Востока – 25%
  • Участвуют машины Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и Москвич 3е.

Льготные автокредиты с 2024 года будут выдавать на машины с высокой локализаций, требования по которой будут расти в ближайшие три года.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемАлексеева Елена
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