#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
На всех улицах Москвы 4 и 6 ноября можно будет...
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Японская Subaru рассекретила обновленную модель...
Воздух вместо «японок»: новые случаи торговли несуществующими авто
Воздух вместо «японок»: новые случаи торговли несуществующими авто
В Якутии поймали мошенников, бравших деньги за...

За 10 месяцев 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 56%

Минпромторг: продажи на рынке России в октябре достигли 111,3 тыс. автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 2% в сравнении с прошлым сентябрем и составили 111,3 тыс. штук. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

Ведомство не приводит статистику в годовом выражении, но, если показатели сравнивать с данными «Автостата», согласно которым в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тыс. машин, становится очевидным, что продажи легковых машин в нашей стране выросли в 2,6 раза.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Не гниют и с классической АКП: 6 живучих иномарок за разумные деньги

Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 56%, превысив 830 тыс. штук. По всем сегментам авторынка, включая легковые автомобили, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, совокупные продажи в октябре составили 135,7 тыс. штук. В период с января по октябрь 2023 года — 1,04 млн штук (+56% в годовом выражении).

ППК входит в группу компаний АО «Электронный паспорт», компания специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

Ранее Минпромторг сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России составили 1,4 млн штук.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto.1prime.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0