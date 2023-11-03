За 10 месяцев 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 56%

Минпромторг: продажи на рынке России в октябре достигли 111,3 тыс. автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 2% в сравнении с прошлым сентябрем и составили 111,3 тыс. штук. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

Ведомство не приводит статистику в годовом выражении, но, если показатели сравнивать с данными «Автостата», согласно которым в октябре 2022 года было реализовано 43,3 тыс. машин, становится очевидным, что продажи легковых машин в нашей стране выросли в 2,6 раза.

Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 56%, превысив 830 тыс. штук. По всем сегментам авторынка, включая легковые автомобили, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, совокупные продажи в октябре составили 135,7 тыс. штук. В период с января по октябрь 2023 года — 1,04 млн штук (+56% в годовом выражении).

ППК входит в группу компаний АО «Электронный паспорт», компания специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

Ранее Минпромторг сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России составили 1,4 млн штук.

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Источник: Auto.1prime.ru