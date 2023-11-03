Воздух вместо «японок»: новые случаи торговли несуществующими авто

В Якутии поймали мошенников, бравших деньги за доставку машин из Японии

Очередное дело из серии «мертвых автомобильных душ». В Якутии завершилось следствие по делу тринадцати участников организованной группы, которые вместо вместо японских автомобилей продавали в буквальном смысле воздух – то есть ничего.

Полиция установила, что несколько жителей Находки разместили в Сети объявления о доставке и продаже машин из Японии, для солидности открыв под это дело коммерческую фирму. Пошли заявки от клиентов, и дельцы начали оформлять агентские договоры, по которым требовался перевод средств. Деньги перетекали на счет «конторы», однако никакие автомобили никто никому не доставлял.

Якутские полицейские совершили ряд командировок в Сочи, Санкт-Петербург и Находку, где задержали пятерых подозреваемых и доставили их в Якутск. Еще восемь подельников, включая организатора, объявлены в международный розыск.

С октября 2021 по май 2022 года от действий аферистов пострадало 20 жителей РФ, общий ущерб которым составил более 15 млн рублей. А конкретно от рук пятерых задержанных – 10 человек на 6 млн рублей. Имущество аферистов арестовано, обвинительное заключение направлено в суд.

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Источник: МВД Медиа