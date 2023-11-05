Легендарный Nissan Patrol в новом облике готов бросить вызов Land Cruiser 300

Появились фото начала активных ходовых испытаний абсолютно нового Patrol Y63

Новый Patrol Y63 должен стать больше предшественника и будет иметь гораздо более богатое оснащение, позволяющее конкурировать с такими машинами, как Toyota Land Cruiser 300.

Nissan Patrol Y63

На опубликованных фотографиях видно, что на испытания автомобиль вывели полностью закамуфлированным, поэтому о внешности сказать что-то конкретное трудно. Однако в общих чертах некоторые выводы сделать можно.

Nissan Patrol Y63

К примеру, в силуэте просматривается более угловатая и рубленая корма, но при этом спереди линии плавные. Автомобиль получит модные С-образные дневные ходовые огни и заостренные светодиодные фары в духе концепта Infiniti QX Monograph.

Самые главные изменения ждут нас под капотом: автомобиль лишится легендарного V8 объемом 5,6 л – вместо него предложат турбированный V6 объемом 3,5 л, работающий в паре с классическим девятиступенчатым «автоматом». Привод, естественно, полный, со всеми блокировками.

Источник: IXBT

Фото: Autocar India