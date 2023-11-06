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Toyota Hilux Champ: брутальный, простой и надежный рабочий пикап

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Hilux Champ будет основан на концепте Toyota IMV 0, который был представлен в 2023 году. Концепт получил положительные отзывы за свой брутальный дизайн и практичную конструкцию.

Toyota Hilux Champ
Toyota Hilux Champ

Серийный Hilux Champ будет иметь одинарную кабину и бортовую платформу. Он сохранит обилие неокрашенного пластика и галогеновые фары.

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Технические характеристики Hilux Champ пока не раскрываются. Вероятно, он будет оснащен двигателем внутреннего сгорания - как соло (бензиновым или дизельным), так и в паре с электромотором. Задний привод будет базовым, полный привод – за доплату.

Hilux Champ будет продаваться в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии. В России он вряд ли появится, но это не помешает нам оценить его по фотографиям и видео.

Toyota Hilux Champ
Toyota Hilux Champ

Источник: Carscoops

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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