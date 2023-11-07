Kia обновила Carnival 2024 года после краш-теста, но IIHS вынесла вердикт «плохо»
Организация IIHS в ходе первоначальных краш-тестов обнаружила ненадежность крепления капитанского сиденья второго ряда Kia Carnival. В процессе обновления минивэн получил более прочные направляющие на полу, хотя результаты тестов от этого не стали лучше.
В 2025 году планируется обновление автомобиля, а до этого инженеры Kia переработали сиденья второго ряда в Carnival 2024 года. Были усилены направляющие, крепящие задние сиденья к полу.
Во время первоначального испытания минивэна после бокового удара левое, капитанское кресло второго ряда оторвалось от пола и опрокинулось вместе с манекеном. IIHS увидело в этом опасность для человека, сидящего на этом сиденье во время настоящей аварии. Кроме того, неприкрепленное сиденье и пассажир опасны и для других пассажиров, констатируют в своем заявлении IIHS.
После краш-теста IIHS производитель внес изменения, в ходе следующих испытаний IIHS сиденье второго ряда не вырвалось и не упало. Но все равно минивэн получил самую низкую оценку – «плохо». В заключении поясняется, что каркас безопасности плохо выдерживает столкновение, поэтому риск травмирования водителя и заднего пассажира остается очень высоким. Пока нет официальной информации о том, планирует ли Kia внести дополнительные изменения после тестов в автомобиль 2025 модельного года.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: Kia, Youtube
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Отзывы о Kia Carnival (1)
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!