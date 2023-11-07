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Kia обновила Carnival 2024 года после краш-теста, но IIHS вынесла вердикт «плохо»

Kia усовершенствовала минивэн Carnival в целях безопасности, но снова неудачно

Организация IIHS в ходе первоначальных краш-тестов обнаружила ненадежность крепления капитанского сиденья второго ряда Kia Carnival. В процессе обновления минивэн получил более прочные направляющие на полу, хотя результаты тестов от этого не стали лучше.

В 2025 году планируется обновление автомобиля, а до этого инженеры Kia переработали сиденья второго ряда в Carnival 2024 года. Были усилены направляющие, крепящие задние сиденья к полу.

Kia Carnival
Kia Carnival
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Во время первоначального испытания минивэна после бокового удара левое, капитанское кресло второго ряда оторвалось от пола и опрокинулось вместе с манекеном. IIHS увидело в этом опасность для человека, сидящего на этом сиденье во время настоящей аварии. Кроме того, неприкрепленное сиденье и пассажир опасны и для других пассажиров, констатируют в своем заявлении IIHS.

После краш-теста IIHS производитель внес изменения, в ходе следующих испытаний IIHS сиденье второго ряда не вырвалось и не упало. Но все равно минивэн получил самую низкую оценку – «плохо». В заключении поясняется, что каркас безопасности плохо выдерживает столкновение, поэтому риск травмирования водителя и заднего пассажира остается очень высоким. Пока нет официальной информации о том, планирует ли Kia внести дополнительные изменения после тестов в автомобиль 2025 модельного года.

Источник: Carsweek.ru

Фото: Kia, Youtube

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

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