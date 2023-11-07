В октябре на рынок РФ ввезли в два раза больше новых легковых авто, чем месяцем ранее

Автостат: в РФ установлен рекорд по итогам октября по импорту новых автомобилей

На рынке импорта новых легковых автомобилей в Россию в октябре 2023 года установлен новый рекорд. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

По информации аналитиков агентства, в октябре на территорию РФ ввезено 86,8 тыс. новых легковых автомобилей. Месяцем ранее, в сентябре, был установлен предыдущий рекорд — 80,8 тыс. экземпляров. За 10 месяцев 2023 года в период с января по октябрь всего импортировано 546,8 тыс. новых легковых автомобилей.

Этот показатель в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной импорт приходится на Китай, его доля в октябре составила 85% рынка, далее идут Киргизия (8,6%), и Казахстан (3%).

Кроме того, специалисты аналитического агентства подсчитали, что всего за 10 месяцев на российскую территорию было ввезено 342,6 тыс. машин с пробегом. Для авторынка это абсолютный рекорд. В октябре в Россию импортировали 22 тыс. подержанных автомобилей. Самый низкий показатель в 2023 году был в сентябре — 17,2 тыс. единиц. Чаще всего вторичный рынок наполняется транспортными средствами из Японии (доля рынка в октябре составила 51,2%). На втором месте расположилась Армения, ее доля рынка составляет 12,5%, Белоруссия с показателем в 12,4% на третьем месте.

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Источник: Autostat.ru