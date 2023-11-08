В этих регионах самый заметный рост цен на новые автомобили

В России заметно выросли цены на автомобили Kia, Mitsubishi и Haval

В октябре в России наблюдалось заметное увеличение цен на автомобили Kia, Mitsubishi и Haval, отмечают аналитики из Авто.ру Оценка. У Kia наибольший прирост средней цены был зарегистрирован на модели Soul и Sorento – на 9% и 7% соответственно, а цены превысили 2,7 млн и 5,1 млн рублей.

Среди моделей Mitsubishi в число самых подорожавших вошли L200 (+6%), средняя цена которой в прошлом месяце составляла 4 млн рублей, и ASX (+3%) со средней ценой в 3,8 млн рублей.

Также следует отметить рост цен на автомобили китайского бренда Haval, включая модели F7x (средняя цена в октябре составила 3,1 млн рублей, рост +4%), Jolion (средняя цена – 2,4 миллиона, рост +2%), и Dargo (средняя цена – 3,4 млн рублей, рост +2%).

В список регионов с самым большим увеличением средних цен на новые автомобили вошли Ярославская (25%), Волгоградская (15%) и Воронежская (10%) области.

Но есть регионы, где средняя цена на новые автомобили заметно уменьшилась, это:

Адыгея (-25%)

Пермский край (-20%)

Саратовская область (-15%)

Республика Башкортостан (-14%)

Рязанская область (-11%)

Оренбургская область (-7%)

Ханты-Мансийский автономный округ (-6%).

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