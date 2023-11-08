В этих регионах самый заметный рост цен на новые автомобили
В октябре в России наблюдалось заметное увеличение цен на автомобили Kia, Mitsubishi и Haval, отмечают аналитики из Авто.ру Оценка. У Kia наибольший прирост средней цены был зарегистрирован на модели Soul и Sorento – на 9% и 7% соответственно, а цены превысили 2,7 млн и 5,1 млн рублей.
Среди моделей Mitsubishi в число самых подорожавших вошли L200 (+6%), средняя цена которой в прошлом месяце составляла 4 млн рублей, и ASX (+3%) со средней ценой в 3,8 млн рублей.
Также следует отметить рост цен на автомобили китайского бренда Haval, включая модели F7x (средняя цена в октябре составила 3,1 млн рублей, рост +4%), Jolion (средняя цена – 2,4 миллиона, рост +2%), и Dargo (средняя цена – 3,4 млн рублей, рост +2%).
В список регионов с самым большим увеличением средних цен на новые автомобили вошли Ярославская (25%), Волгоградская (15%) и Воронежская (10%) области.
Но есть регионы, где средняя цена на новые автомобили заметно уменьшилась, это:
- Адыгея (-25%)
- Пермский край (-20%)
- Саратовская область (-15%)
- Республика Башкортостан (-14%)
- Рязанская область (-11%)
- Оренбургская область (-7%)
- Ханты-Мансийский автономный округ (-6%).
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости