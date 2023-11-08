#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SWM G01F
Объявлены цены на три новые модели SWM калининградской сборки
«Автотор» раскрыл цены на три кроссовера SWM:...
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Тропиков в России не будет: Субботин опроверг прогнозы о доле рынка электрокаров в РФ в 25%
Субботин назвал три причины, из-за которых в РФ...
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
Молодой семье с ребенком дадут 1 млн руб. на покупку нового авто
В России хотят ввести семейный сертификат на...

В этих регионах самый заметный рост цен на новые автомобили

В России заметно выросли цены на автомобили Kia, Mitsubishi и Haval

В октябре в России наблюдалось заметное увеличение цен на автомобили Kia, Mitsubishi и Haval, отмечают аналитики из Авто.ру Оценка. У Kia наибольший прирост средней цены был зарегистрирован на модели Soul и Sorento – на 9% и 7% соответственно, а цены превысили 2,7 млн и 5,1 млн рублей.

Среди моделей Mitsubishi в число самых подорожавших вошли L200 (+6%), средняя цена которой в прошлом месяце составляла 4 млн рублей, и ASX (+3%) со средней ценой в 3,8 млн рублей.

Также следует отметить рост цен на автомобили китайского бренда Haval, включая модели F7x (средняя цена в октябре составила 3,1 млн рублей, рост +4%), Jolion (средняя цена – 2,4 миллиона, рост +2%), и Dargo (средняя цена – 3,4 млн рублей, рост +2%).

В список регионов с самым большим увеличением средних цен на новые автомобили вошли Ярославская (25%), Волгоградская (15%) и Воронежская (10%) области.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Exeed готовит для России пять новинок в следующем году

Но есть регионы, где средняя цена на новые автомобили заметно уменьшилась, это:

  • Адыгея (-25%)
  • Пермский край (-20%)
  • Саратовская область (-15%)
  • Республика Башкортостан (-14%)
  • Рязанская область (-11%)
  • Оренбургская область (-7%)
  • Ханты-Мансийский автономный округ (-6%).
Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0