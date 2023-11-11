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Бешеный грузовик и груды искореженного металла. Выжившие рады, что легко отделались

Грузовик Runaway Semi врезался в 33 автомобиля и устроил пожар у дилера Ford

Хотя 11 человек пострадало, один мужчина был доставлен на вертолете в больницу в критическом состоянии и повреждены 33 автомобиля, погибших в результате ужасающего инцидента в Юте (США) не было, несмотря на весь ужас произошедшего.

По словам местных жителей, все могло закончиться куда хуже.

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Авария произошла из-за отказа тормозов у тягача с прицепом. После этого многотонный тяжеловоз в неуправляемом состоянии катился по главной улице города. Хотя грузовик и повредил много автомобилей,, водитель сделал все возможное, чтобы уменьшить потери.

Он пытался объезжать транспортные средства, остановившиеся на перекрестках, но скорость грузовика и недостаточная маневренность не позволяли избежать «встреч» на дороге.

К счастью, 22 из поврежденных автомобилей в момент аварии просто были припаркованы. Потому что в итоге грузовик свернул с дороги и с размаху въехал в автосалон Ford. В момент аварии клиентов там не было.

Врезавшись в главное здание автосалона, он загорелся. Водитель грузовика чудом не получил серьезных травм, и никто из находившихся в здании также не пострадал.

Полиция Туэле и люди, которые случайно оказались на месте происшествия в момент аварии, смогли быстро помочь людям, попавшим в ДТП, выбраться из машин.

Водители чувствуют себя счастливыми и благодарны за то, что остались живы.

Видео, фото: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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