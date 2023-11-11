Полноприводный Volkswagen? FIAT? Opel? Нет, не угадали!

В Сети показали редчайший кроссовер-кабриолет Biagini Passo 1990 года

Когда речь заходит о кроссоверах с открытым верхом, чаще всего вспоминают Nissan Murano Cross Cabriolet и RR Evoque Convertible, считающихся едва ли не единственными представителями класса. Но все же – не единственными! Найден их возможный прародитель, полноприводный Biagini Passo 1990 года с откидным верхом.

Biagini Passo

В кузов Volkswagen Golf Cabrio заодно с 1,8-литровой фольксвагеновской бензиновой четверкой через оригинальный подрамник «вживили» полный привод Golf Country. А дальше – фары Fiat Panda первой генерации, поворотники Fiat Ritmo, фонари Opel Kadett D. Если не с мира, то с Европы – уж точно, по нитке!

Biagini Passo

Затем итальянцы дополнили получившуюся «пиццу-ассорти» передними крыльями собственной конструкции и видоизмененными складным верхом и крышкой багажника. Получилось, как минимум, интересно!

Biagini Passo

Увы, класс кроссоверов-кабриолетов хоть сколько-нибудь популярным не был – ни сейчас, ни тогда. Компания обанкротилась, выпустив всего 65 экземпляров Biagini Passo. А ведь сегодня каждый из них – коллекционная редкость!

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Источник: Запах новой машины

Фото: Biagini