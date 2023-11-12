Я узнаю тебя из тысячи: камеры в Москве распознают лица и авто на 100%

Собянин: качество распознавания лиц и авто в столице достигло почти 100%

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние годы искусственный интеллект обработал миллиарды фото-, видеоизображений машин и людей. И при этом качество распознавания достигло фактически абсолюта.

«В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы. Качество распознавания, к примеру, лиц и машин, ну, достигло 99,8%», - сказал столичный градоначальник, выступая на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

Он добавил, что история искусственного интеллекта прошла серьезную проверку во время пандемии коронавируса. Не всегда цифровые данные, которые были получены в огромном объеме от федеральных систем, были корректными, что мешало принимать адекватные решения и не совершать ошибок.

Собянин подчеркнул, что ИИ оказывает влияние на все сферы жизни столицы.

«У нас сегодня реально системы безопасности позволили в десятки раз уменьшить грабежи квартир и угон машин в Москве и кратно уменьшить аварийность и смертность на дорогах. И это, конечно, уже большой вклад новых технологий», - резюмировал он.

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Источник: Федеральный проект Безопасность дорожного движения

Фото: Depositphotos