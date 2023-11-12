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Я узнаю тебя из тысячи: камеры в Москве распознают лица и авто на 100%

Собянин: качество распознавания лиц и авто в столице достигло почти 100%

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние годы искусственный интеллект обработал миллиарды фото-, видеоизображений машин и людей. И при этом качество распознавания достигло фактически абсолюта.

«В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы. Качество распознавания, к примеру, лиц и машин, ну, достигло 99,8%», - сказал столичный градоначальник, выступая на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.
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Еще один китайский седан российской сборки

Он добавил, что история искусственного интеллекта прошла серьезную проверку во время пандемии коронавируса. Не всегда цифровые данные, которые были получены в огромном объеме от федеральных систем, были корректными, что мешало принимать адекватные решения и не совершать ошибок.

Собянин подчеркнул, что ИИ оказывает влияние на все сферы жизни столицы.

«У нас сегодня реально системы безопасности позволили в десятки раз уменьшить грабежи квартир и угон машин в Москве и кратно уменьшить аварийность и смертность на дорогах. И это, конечно, уже большой вклад новых технологий», - резюмировал он.

Источник: Федеральный проект Безопасность дорожного движения

Фото: Depositphotos

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