Объектом вожделения владивостокского сидельца стал Opel Vectra 1991 года

В Приморье полиция задержала мужчину, погрузившего чужой Опель на эвакуатор

В полицию Владивостока обратился автомобилист: он сообщил, что его машина, стоящая у дома по улице Кирова, пропала. Через какое-то время полиция нашла и задержала подозреваемого. 33-летний мужчина, всего три месяца назад отбывший наказание за разбой, кражу и угон, признался в содеянном.

Как сообщает источник, злоумышленник рассказал, что вызвал к указанному дому эвакуатор и попросил погрузить автомобиль, назвавшись владельцем, потерявшим ключи и документы.

Объект вожделения сидельца - Opel Vectra 1991.

При рассмотрении приложенных к заметке фотографий становится очевидно, что объектом вожделения сидельца стал Opel Vectra 1991 модельного года. Машина, конечно, простая и надежная, но едва ли этого достаточно для столь безапелляционного хамства по отношению к настоящему владельцу.

К счастью, автомобиль вскоре нашли на улице Пархоменко и вернули хозяину. А «предприимчивого» вора заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: МВД Медиа