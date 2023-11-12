Объектом вожделения владивостокского сидельца стал Opel Vectra 1991 года
В полицию Владивостока обратился автомобилист: он сообщил, что его машина, стоящая у дома по улице Кирова, пропала. Через какое-то время полиция нашла и задержала подозреваемого. 33-летний мужчина, всего три месяца назад отбывший наказание за разбой, кражу и угон, признался в содеянном.
Как сообщает источник, злоумышленник рассказал, что вызвал к указанному дому эвакуатор и попросил погрузить автомобиль, назвавшись владельцем, потерявшим ключи и документы.
При рассмотрении приложенных к заметке фотографий становится очевидно, что объектом вожделения сидельца стал Opel Vectra 1991 модельного года. Машина, конечно, простая и надежная, но едва ли этого достаточно для столь безапелляционного хамства по отношению к настоящему владельцу.
К счастью, автомобиль вскоре нашли на улице Пархоменко и вернули хозяину. А «предприимчивого» вора заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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Источник, фото: МВД Медиа
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