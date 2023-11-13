Хрома стало меньше: в Сеть попали изображения нового Subaru Forester

Фото нового Subaru Forester рассекретили до мировой премьеры

Мировой дебют нового Subaru Forester планируется в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который пройдет с 17 по 26 ноября 2023 года. Но неожиданно в Сеть утекли несколько снимков японского кроссовера. На них видно, что Forester получил новый дизайн и некоторые изменения в салоне.

Subaru Forester

Subaru Forester Subaru Forester

Так, визуально решетка радиатора и фары объединены, а дизайн кузова стал более строгим. В интерьере нового кроссовера появился вертикально ориентированный экран медиасистемы. В салоне стало намного меньше хромированных элементов декора, при этом кожаная отделка сохранилась. Новый Forester оставил без изменения и классические стрелочные приборы.

Про технические характеристики кроссовера пока информации нет. Предполагается, что автомобиль также будет комплектоваться оппозитным двигателем объемом 2,5 л. и 169 л. с.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome

Фото: Subaru