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Названы три признака, которые укажут, что машину пытались угнать

Эксперт Кондрашов перечислил, что будет свидетельствовать о попытке угона авто

Руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал автомобилистам, какие три признака могут говорить о попытке угона машины. В первую очередь это отогнутый бампер автомобиля.

«На автомобилях Toyota и Lexus о несостоявшейся попытке угона может свидетельствовать отогнутый бампер в районе левой фары и снятый с нее разъем с проводами. Туда подключают специальное оборудование, и угонщик, как правило, не собирает все обратно», — объяснил эксперт.
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Еще одним признаком планируемого угона Кондрашов назвал следы взлома на замках дверей.

Также эксперт советует после длительной стоянки осматривать автомобиль со всех сторон, так как чаще всего злоумышленники разбивают стекло задней левой двери. Он объяснил, что выбор именно этого стекла обусловлен тем, что его не заметно с обочины. Водительское стекло, как правило, грабители не трогают.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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