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Ferrari 250 GTO
Цена Ferrari на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке возросла из-за оригинальных документов
Раритетный Ferrari 250 GTO 1962 года продан на...
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Цена Ferrari на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке возросла из-за оригинальных документов

Раритетный Ferrari 250 GTO 1962 года продан на аукционе почти за 52 млн долларов

На знаменитом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке гоночный Ferrari 250 GTO ателье Scaglietti 1962 года выпуска был продан за беспрецедентные 51,7 млн долларов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организаторов мероприятия накануне.

Ушедший с молотка Ferrari является единственным в своем роде 250 GTO 1962 года выпуска, он участвовал в спортивном заезде «24 часа Ле-Мана» более 60 лет назад. Но из-за перегрева силовой установки машина сошла с дистанции, так и не завершив гонку. Но при этом автомобиль первым пришел к финишу на дистанции 1 тыс. км в заезде на немецком треке Нюрбургринг.

Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GTO
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Изначально на Ferrari устанавливали двигателем V12 объемом 4,0 л – эта модель была единственной гоночной модификацией GTO, получившей такой мощный мотор. Позже силовую установку заменили на стандартный мотор объемом 3,0 л.

Коллекционер из США приобрел раритетный автомобиль еще в 1985 году, и все последние 38 лет 250 GTO принимал участие в мировых шоу, а также различных выставках винтажных машин. Владельцу при покупке Ferrari досталась вся оригинальная документация для подготовки машины к гонкам на Нюрбургринге и в Ле-Мане. Этот факт в разы увеличил стоимость лота на аукционе после подтверждения исторической ценности документов.

Источник: Iz.ru

Фото: Sotheby's

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За РулемСветлана Тарасенко
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