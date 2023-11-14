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Русская зима и тонкий металл кузова являются недостатками китайских автомобилей

Автоэксперт Житнухин объяснил, за что некоторые в России не любят китайские авто

При неоспоримых плюсах китайских автомобилей у продукции из КНР все-таки есть и минусы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Отсутствие проблем с запчастями для китайских машин является одним из положительных показателей, отмечает эксперт. Кроме того, водители называют главными преимуществами авто из КНР разветвленную дилерскую сеть, доступные цены и многообразие ассортимента. Причем это, в первую очередь, относится к брендам Haval, Chery, Geely, давно присутствующим на рынке РФ, уточнил Житнухин.

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В частности, такие марки, как Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah завоевали лояльное отношение у россиян тем, что производители из Китая очень внимательны к их запросам и потребностям. Преимуществом китайских машин эксперт называет и качественные сервисные и ремонтные услуги по стандартам автоконцернов, и более выгодную стоимость страховки.

«Из недостатков, над устранением которых китайские производители работают, владельцы выделяют наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию», — объясняет собеседник издания.

Также, по мнению покупателей, не все китайские машины полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях, подытожил Житнухин.

Источник: Lenta.ru

Фото: Depositphotos

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