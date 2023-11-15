Тормозная жидкость: как понять, что пора менять?

Эксперт «За рулем» объяснил, в чем опасность тестеров для тормозной жидкости

Можно ли как-то точно установить, пора ли менять тормозную жидкость (ТЖ) в автомобиле? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. И отметил, что большинство известных тестеров ТЖ фактически бесполезны, потому что измеряют только один параметр, омическое сопротивление.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»

– Для ТЖ одного производителя такой прием может применяться – обычно именно эти производители и рекламируют такие тестеры.

Но проблема состоит в том, что разные производители ТЖ применяют разные наборы модифицированных присадок. А именно их пакет и влияет на показания прибора! Иными словами, такой тестер может признать негодной свежезалитую ТЖ, но может спокойно прозевать ТЖ другого состава, вобравшую в себя за несколько лет влагу.

Единственный гарантированный результат может дать только так называемый метод Фишера, но этот химический анализ – для специализированных лабораторий с дорогим оборудованием.

Большинство таких тестеров на практике бесполезны

По мнению Колодочкина, лучший способ не остаться без тормозов зимой – менять ТЖ раз в два года или каждые 40 тысяч км. И пользоваться при этом продукцией проверенного производителя.

Каким компаниям стоит доверять, и как ведет себя ТЖ в разные сезоны – читайте интереснейший рассказ о «тормозухе»!

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Фото: «За рулем»