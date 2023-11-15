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Проверяем кузов толщиномером – 3 простых правила
Проверяем кузов толщиномером – 3 простых правила
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Проверяем кузов толщиномером – 3 простых правила

«За рулем» опубликовал инструкцию по проверке машины на скрытые повреждения

Толщиномер при покупке авто с пробегом – штука нынче практически обязательная. Ибо на глаз не определишь, заводская ли покраска у «ласточки» или уже нет. Об элементарных правилах пользования этим прибором напомнил сайт «За рулем».

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Что проверять толщиномером

  • Начинайте замер с крыши – эта часть кузова реже всего перекрашивается и может служить эталоном;
  • Промерьте 3-5 точек на каждой детали по кругу, от левого переднего крыла к правому переднему;
  • Проверяйте дверные проемы – эти участки могут скрывать повреждения порогов и стоек.

Иногда продавцы предлагают свой толщиномер, но лучше воспользоваться собственным. И помните, что даже хороший толщиномер – не панацея! Обо всех нюансах его применения и о том, чем нужно дополнить проверку автомобиля – в нашем материале!

Фото: «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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