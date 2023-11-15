Новая Toyota Camry: полный привод и только гибридный мотор

Toyota показала гибридную Camry девятого поколения с передним и полным приводом

Новая Toyota Camry девятого поколения – это сильно обновленная версия предыдущего седана, сохраняющая платформу TNGA-K восьмого поколения, но с существенными доработками в подвеске, включая новые амортизаторы и настройки.

Значительным событием для поклонников модели стал переход Camry 2025 на гибридную систему силовой установки, доступную как для моделей с передним, так и с полным приводом. Обе версии используют 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя электромоторами. Мощность для переднеприводной версии составляет 225 л.с., а для полноприводной – 232 л.с.

При этом полноприводная Camry, фактически, в большинстве случаев остается переднеприводной, поскольку использование полного привода обеспечивается третьим электромотором, установленным сзади, и активируется он только по мере необходимости.

Toyota пока не раскрывает детали новых силовых установок, но отмечает, что гибридная система настроена на снижение оборотов двигателя для уменьшения шума, присущего бесступенчатым трансмиссиям гибридов Toyota и Lexus.

По всей видимости, двигателя V6 у Camry больше не будет, что связано с плановым переходом к гибридной системе, как сообщили представители компании.

Все комплектации новой Camry оснащены бесключевым запуском, двухзонным климат-контролем, беспроводным зарядным устройством и обширным набором систем безопасности. Версии LE и SE получили 7-дюймовую цифровую панель приборов и 8-дюймовый сенсорный экран, в то время как в XLE и XSE два дисплея по 12,3 дюйма.

Комплектация SE предлагает такие спортивные элементы, как алюминиевые педали, лепестки переключения передач и черную сетчатую решетку, а также спойлер, задний диффузор, двухконтурный выхлоп и более жесткую подвеску. Версия XSE добавляет 19-дюймовые колеса, подогреваемые кожаные сиденья, акустическое стекло, подсветку и интеллектуальный ключ доступа. Для тех, кто предпочитает роскошь без спортивных элементов, есть версия XLE.

Camry 2025 года ожидается у дилеров Toyota весной 2024 года, цены будут объявлены позже. Стандартная версия текущей модели начинается с 26,4 тыс. долларов (в США), гибридная версия – с 28,8 тыс., а новая модель, вероятно, будет еще дороже.

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Источник: Motor 1



Фото: Toyota