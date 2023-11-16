Дилеры опровергли информацию о прекращении поставок автомобилей по параимпорту

Только под заказ: дилеры назвали условие для работы по параллельному импорту

Представители автомобильных дилерских концернов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» опровергли корреспонденту Autonews.ru, что они якобы закрывают свои направления по поставкам машин по параллельному импорту. Такая информация появилась ранее в СМИ.

По словам дилеров, не идет речь о полном прекращении поставок автомобилей по параллельному импорту, имелось в виду «освобождение складов». Также дилеры подтвердили, что поставки машин по предзаказам сохранятся. Источники издания подчеркивают, что в настоящее время закупать автомобили по параллельному импорту, не имея потенциального клиента, стало невыгодно. Это объясняется новыми нормами утилизационного сбора.

При этом в пресс-службе «Автодома» и «АвтоспецЦентра» признали, что спрос на машины по параимпорту идет на спад. Решение освободить склады было продиктовано именно из-за снижения спроса. Но окончательного прекращения поставок по таким каналам не будет, заверил директор по маркетингу и цифровой трансформации группы компаний Олег Кузнецов.

«Мы по-прежнему считаем, что премиальные европейские марки не имеют альтернативных предложений, и «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» продолжают поставки этого сегмента. Однако мы хотим пробудить интерес клиентов к ним, поэтому приняли решение об освобождении складов, ввезенных по параллельному импорту», — подчеркнул представитель холдинга.

Заместитель директора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Токаев также выразил уверенность, что на фоне стабильного спроса, решение поддерживать направление параимпорта будет рентабельным. Другими словами, автомобили по параллельному импорту будут ввозить, но только при условии предзаказа и с учетом стоимости возросшего утильсбора.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews.ru

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС