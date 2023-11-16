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У Chery появился новый небольшой кроссовер

На автосалоне в Гуанчжоу Chery представит новый кроссовер Fengyun T6

Китайский автопроизводитель Chery опубликовал официальные фотографии нового среднеразмерного кроссовера Fengyun T6. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу в этом году.

Chery Fengyun T6
Chery Fengyun T6

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Fengyun T6 выдержан в едином простом стиле серии Fengyun. Передняя часть автомобиля имеет трехмерный дизайн. Благодаря большим сквозным фарам и светодиодным полоскам он выглядит весьма технологично.

Chery Fengyun T6
Chery Fengyun T6

Профиль автомобиля обтекаемый. Черные стойки создают визуальное впечатление парящей крыши. Линия талии автомобиля, идущая от передних фар до задних фонарей, делает кроссовер визуально длиннее. Благодаря скрытым дверным ручкам дизайн выглядит более лаконичным.

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Задняя часть автомобиля имеет сквозные задние фонари и надпись Chery между ними. Благодаря этому кроссовер кажется шире.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4501/4540, 1865 и 1670 мм, а колесная база достигает 2672 мм. То есть, кроссовер немного больше, чем Kia Sportage, но меньше, чем Mitsubishi Outlander.

Fengyun T6 будет оснащаться гибридной силовой установкой на базе турбодвигателя SQRH4J15 объемом полтора литра.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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