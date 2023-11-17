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Когда заливать незамерзайку? Вот что советуют водители

«Автостат»: более 40% автомобилиста ждут морозов, чтобы залить незамерзайку

Опубликованы любопытные результаты «сезонного» опроса – в дополнение к нашим о сезонной смене шин и поднятии настроения. С 16 по 20 октября в опросе «Автостата» на тему «Когда заливают незамерзающую жидкость» приняли участие более 3 тысяч респондентов.

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Выяснилось, что из этого количества всего чуть более 1% пользуются незамерзающей жидкостью для омыва лобового стекла круглый год, поэтому их момент перехода к морозоустойчивому составу не волнует.

Более 7% ответивших предпочитают ориентироваться на первый снег. Но у основной части автомобилистов мнения разделились между тем, что нужно начинать пользоваться незамерзайкой с наступлением минусовых температур (40,7%), и тем, что стоит сделать это до прихода холодов, в середине осени (50,1%).

Более 40% ждут холодов, чтобы залить незамерзайку
Более 40% ждут холодов, чтобы залить незамерзайку

Позиция большинства в этой выборке выглядит более логичной. Ведь если в бачке успеет замерзнуть летний состав, вернуть системе омыва работоспособность поможет, в большинстве случаев, только теплый гараж.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos

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