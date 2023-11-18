Нива-2, она же Шеви, она же Трэвел: как рождался российский внедорожник (видео)

Опубликованы уникальные кадры, рассказывающие историю появления ВАЗ-2123 Нива

31 января 2001 года в Тольятти собрали первый товарный образец ВАЗ-2123 Нива. Характерно, что сертификационные испытания, обязательные для запуска серийного производства, модель прошла еще в 1996-м, а в августе 1998-го была показана на Московском автосалоне MIMS-1998.

Почему же произошла такая задержка? Запуск производства новой модели начался с выхода на АВТОВАЗе приказа № 697 от 30 декабря 1998 года. Наши читатели постарше хорошо помнят это время: девальвация рубля, неуправляемый валютный курс...

На Волжском автомобильном ощущался острый недостаток финансирования – зарплаты сотрудникам не выплачивались месяцами или же выплачивались натуральными продуктами.

С марта 1999 года на АВТОВАЗе по решению совета директоров был полностью запрещен бартерный обмен комплектующих и материалов на товарные автомобили. После этого вопрос реализации проекта Нивы нового поколения в принципе встал под очень большой вопрос...

Как же ее все-таки удалось создать? Смотрим!

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Источник: 4x4 NIVA-TV

Фото: YouTube