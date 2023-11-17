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Названы преимущества стеклоомывающей жидкости с метанолом

Эксперт «За рулем»: незамерзайка с обочины незаменима в морозы

Ближе к зиме вдоль обочин дорог «выстраиваются» канистры с незамерзающей жидкостью. Многие автомобилисты такую покупать боятся, предпочитая заливать в бачок стеклоомывателя жидкость, приобретенную в магазине или на АЗС. Пусть даже по более высокой цене. Их опасения напрасны, считает эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Но незамерзайка незамерзайке – рознь: жидкости из этанола или изопропилового спирта не подходят.

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«Из этанола делается водка, поэтому он обложен высокими акцизами. На основе изопропила делают жидкость, продающуюся в крупных магазинах. Это самый неподходящий спирт, потому что его вязкость на морозе возрастает. Если на улице -25 градусов, то он может просто замерзнуть или струя из форсунок будет бить ниже щеток стеклоочистителей», – объясняет Михаил Колодочкин.

Можно покупать продающуюся лишь на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом – она не меняет консистенцию при понижении температуры, уточнил он.

Эксперт отметил, что незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

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Фото: Depositphotos

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