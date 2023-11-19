#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Вот это история: прожил 6 дней в грузовике, погребенном под снегом
В Сети вспомнили историю огайского шофера, на...
Ferrari 250 GTO
Самый дорогой в мире автомобиль продали на аукционе
Ferrari 250 GTO был продан на открытом аукционе...
Honda Civic
Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?
На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом...

Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?

На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом 6,7 тыс. км за 1,6 млн рублей

Этот японский седан, как утверждает продавец, является настоящей «честной капсулой времени» для ценителей японского качества и надежности. Он произведен в 1997 году, но его пробег составляет всего 6780 км.

Honda Civic
Honda Civic

Продавец утверждает, что автомобиль был куплен у официального дилера и основательно обслужен перед продажей. В ПТС указан только один владелец.

Honda Civic
Honda Civic
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Как завести двигатель, если АКБ села: провода или бустер?

За ту же цену можно приобрести новую Lada Vesta. Однако Honda Civic обладает 1,5-литровым двигателем и выдает 115 л. с., что делает его более мощным, чем новая Lada Vesta. Помимо этого, оснащение автомобиля довольно богатое, несмотря на возраст. Здесь есть ABS, две подушки безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, зеркала заднего вида с электроприводом и даже люк.

Honda Civic
Honda Civic

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Civic

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв