Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?

На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом 6,7 тыс. км за 1,6 млн рублей

Этот японский седан, как утверждает продавец, является настоящей «честной капсулой времени» для ценителей японского качества и надежности. Он произведен в 1997 году, но его пробег составляет всего 6780 км.

Honda Civic

Продавец утверждает, что автомобиль был куплен у официального дилера и основательно обслужен перед продажей. В ПТС указан только один владелец.

Honda Civic

За ту же цену можно приобрести новую Lada Vesta. Однако Honda Civic обладает 1,5-литровым двигателем и выдает 115 л. с., что делает его более мощным, чем новая Lada Vesta. Помимо этого, оснащение автомобиля довольно богатое, несмотря на возраст. Здесь есть ABS, две подушки безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, зеркала заднего вида с электроприводом и даже люк.

Honda Civic Honda Civic

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru