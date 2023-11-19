«Японский Hummer» от Тойоты выставлен на продажу

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Уникальный армейский вездеход Toyota Mega Cruiser продадут на аукционе

Toyota Mega Cruiser производили всего 5 лет подряд с 1996 по 2001 годы. Он был создан специально для потребностей полиции и армии, но несколько сотен единиц были выпущены и для гражданских лиц.

Toyota Mega Cruiser
Toyota Mega Cruiser

Mega Cruiser оснащен полным приводом с тремя блокировками, включая межколесные и межосевые блокировки, что обеспечивает превосходную проходимость в самых сложных условиях.

Toyota Mega Cruiser
Toyota Mega Cruiser
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Дополнительно, автомобиль оснащен портальными мостами, дисковыми тормозами и полноуправляемым шасси, что позволяет задним колесам поворачиваться для улучшенной маневренности.

Под капотом Mega Cruiser установлен рядный турбодизельный двигатель объемом 4,1 литра и мощностью 155 л. с. Двигатель работает в связке с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Toyota Mega Cruiser
Toyota Mega Cruiser

В салоне нет излишеств, только все самое необходимое, в том числе кондиционер. Также владелец может насладиться музыкой с помощью встроенного CD-проигрывателя.

Toyota Mega Cruiser
Toyota Mega Cruiser

Начальная цена этого редкого автомобиля составляет 75 тысяч долларов, но, как это часто бывает на аукционах, финальная стоимость может быть гораздо выше.

Источник: Motor1

Фото: carsandbids.com

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За РулемЛежнин Роман
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