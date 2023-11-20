Ford 1931 года из коллекции Джорджа Формана с пробегом 30 км продается на аукционе

Знаменитый боксер выставил на торги коллекцию раритетных автомобилей

Знаменитый боксер Джордж Форман выставил на продажу на онлайн-аукционе на площадке Hagerty свою коллекцию раритетных автомобилей, которая насчитывает более 50 редчайших экземпляров.

В частности, Ford Model A Cabriolet A400 выпуска 1931 года сохранился в прекрасном состоянии, и у него меньше 30 километров пробега.

В коллекции Формана есть Ford 1932 года и трехдверное купе с двигателем Small-Block Chevrolet V8, а также Chevrolet Corvette 1963 года выпуска и Impala 1964-го. Вместе с ними на аукцион выставлены Ferrari Testarossa 1987 года, Dodge Viper 1993-го и Ford GT 2005 года выпуска.

«Почти всю свою жизнь я собирал коллекционные машины, но теперь пришло время поделиться этими автомобилями с другими такими же энтузиастами», — цитирует знаменитого боксера официальный сайт Hagerty.

Джордж Форман завоевал титул олимпийского чемпиона в 1968 году, он является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF. Свою спортивную карьеру боксер завершил в 1997 году, когда ему было 48 лет. Форман, возраст которого составляет сегодня 74 года, до настоящего времени является старейшим в истории чемпионом-тяжеловесом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Championat.com

Фото: hagerty.com