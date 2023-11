В США названы финалисты престижного конкурса на звание лучшего автомобиля

Honda, Ioniq и Toyota вышли в финал конкурса Автомобиль года в Северной Америке

В США обнародованы финалисты конкурса «Автомобиль года в Северной Америке» (The North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year, или NACTOY). Члены жюри этого престижного конкурса отобрали для финала автомобили различных классов, которым предстоит побороться за звание лучших среди легковых моделей, внедорожников и пикапов.

Жюри конкурса NACTOY состоит из 50 журналистов крупнейших автомобильных изданий США и Канады. Итоги конкурса традиционно будут объявлены в Детройте 4 января 2024 года.

На главный приз в категории «Лучший легковой автомобиль» претендуют Honda Accord, Ioniq 6 и Toyota Prius/Prius Prime. До финала в категории пикапов пробились сразу две модели Chevrolet — Colorado и Silverado EV, с ними конкурирует Ford F-Series Super Duty. На звание лучшего внедорожника или кроссовера претендуют Genesis GV70 Electrified, Kia EV9 и Volvo EX30.

Ранее, в январе 2023 года, победителями NACTOY в категории «Лучший легковой автомобиль» были объявлены Acura Integra, Kia EV6 — в номинации «Утилитарный автомобиль», а лучшим пикапом был назван электрокар Ford F-150 Lightning.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru